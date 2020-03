Jugendlicher Drogenlenker (17) ohne Führerschein

Den richtigen Riecher bewies die Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck: Um kurz vor 1 Uhr hielten die Beamten ein Fahrzeug auf der Kranebitter Allee an - und wurden bei ihrer Kontrolle gleich in mehrerer Hinsicht fündig. „Der 17-jährige Österreicher war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung und hatte das Fahrzeug unter starker Suchtmittelbeeinträchtigung gelenkt“, schildert die Polizei.