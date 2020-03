Garagendach im Stubaital abgedeckt

So hat der Sturm gegen 12.30 Uhr in Schönberg eine Garage vollständig abgedeckt. Der Eigentümer konnte von einem Zimmer des Hauses wahrnehmen, wie das Wellblechdach zuerst zur Hälfte aufgebogen und in der Folge durch den starken Wind komplett abgedeckt wurde. Das Dach kam anschließend auf der Gemeindestraße zum Liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Schönberg rückte aus und entfernte das Dach. Es wurden keine Personen verletzt oder Gegenstände beschädigt.