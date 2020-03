Ein U-Ausschuss mit vielen skurrilen Seiten

Schwarz-grüne Nervosität steigt

Auch wenn das schwarz-grüne Regierungsteam samt Landtagsabgeordneten in Tirol so gerne auf Harmonie macht und diese bei jeder Gelegenheit inszeniert: So richtig in den Kram passt ihr der U-Ausschuss zur Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) nicht. Die Nervosität steigt spürbar. Was nachvollziehbar ist, denn bei Steuergeldverschwendung - und darauf deuten einige an die Öffentlichkeit gelangte Infos hin - hört sich beim Wahlvolk bekanntlich der Spaß ja auf. Dazu kommt, dass auf die von Oppositionspolitikern gut recherchierten Details und Fragen von vor den Ausschuss geladenen Beamten und Ex-Politikern teils ins Absurde geführt werden. Wie etwa die Aussage von Ex-Soziallandesrätin Christine Baur am Mittwoch zeigt. Auf die Frage der Liste Fritz, warum jemand, der mehr als 9000 Euro Brutto im Monat als Geschäftsführer erhält, sich auch noch einen Berater um rund 200.000 Euro dazu leistete, meinte die Grünpolitikerin: „Dass sich Herr Bachmeier beraten hat lassen, das spricht für seine Professionalität.“ Geht’s noch? Wer nun glaubt, dass bei den im Ausschuss sitzenden schwarz-grünen Vertretern auch nur ansatzweise eine Regung im Sinne von „Keine gute Optik“ oder gar „Sauerei“ kam, muss enttäuscht werden. Deshalb: Die „Krone“ wird den U-Ausschuss nun noch intensiver verfolgen und auch künftig ihr zugespielte brisante Details öffentlich machen - egal, ob es gewissen Damen und Herren bei Schwarz-Grün in den Kram passt oder nicht! Claus Meinert