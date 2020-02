Rechnungshof bestätigt „Crash“ der Gmundener Tram

Stellungnahmen fehlen noch im Rohbericht

An die Kritik schließt der Rechnungshof einige Empfehlungen an das Verkehrsministerium, das Land Oberösterreich und die Stadtgemeinde Gmunden an, die am Projekt selbst aber nichts mehr ändern können. Die 128 Seiten Prüfergebnis sind ein Rohbericht, also noch ohne Stellungnahmen der geprüften Stellen Bund, Land, Stadt.