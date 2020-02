Privater „Hausmüll“ landete in Kaufhaus-Kübeln

Wieder sind die Kremser Einkaufszentren in aller Munde. Neuerdings wandern nämlich nicht nur Geschäfte aus der Innenstadt in die Zentren ab, die „Krone“ berichtete mehrfach, sondern auch privater Hausmüll soll bei den Kaufhäusern gelandet sein - ein bekanntes Phänomen. Vor mehr als zwei Jahren kam es zu ähnlichen Vorfällen. „Damals wurde nicht nur Privatmüll, sondern wohl leider auch Mist von anderen Betrieben in unseren Kübeln entsorgt“, erinnert sich Egbert Holz, Leiter des Einkaufszentrums, und ergänzt: „Die Kübeln sind dafür gedacht, die Parkflächen sauber zu halten und weniger dafür, große Müllmengen zu entsorgen.“