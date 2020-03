Diese Geldbörsel schützen vor Datendiebstahl

Wer seine Karten (Kreditkarte, Bankomat etc.) immer bei sich hat, sollte auf RFID-blockierende Modelle setzen. Dabei handelt es sich um eine Funktechnik, bei der zum Beispiel die passiven Transponder in Scheckkarten und Autoschlüsseln reagieren, wenn sie „angefunkt“ werden. Dabei gibt es keine Sicherheitsüberprüfung, daher kann jeder diese Daten abgreifen, der sich in der Nähe befindet. Ein RFID-Blocker verhindert diesen Vorgang.