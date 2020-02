„Fachkräfte-Mangel in 80 Prozent der Unternehmen“

Maßnahmen gegen Wirtshaussterben

Gesucht werden in Österreich vor allem Techniker und Köche. Speziell in den westlichen Bundesländern, wo es einen großen Mangel gibt, will die Ministerin die Gastronomie unterstützen. Um etwa gegen das Wirtshaussterben in den Ortschaften anzukämpfen, soll eine sogenannte Grace Period die Übergabe von solchen Familienbetrieben an die nächste Generation erleichtern: „Für zwei Jahre nach der Übergabe gibt es dann eine Phase, wo nur die nötigsten Kontrollen von Behörden durchgeführt werden. So unterstützen wir die jungen Menschen, die den Mut haben, das Unternehmertum anzutreten und von den Eltern zu übernehmen“, so Schramböck.