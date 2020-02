Frischer Neuschnee und jede Menge Gaumenfreude

Tanzen auf der Piste

Eingeheizt wurde aber nicht nur mit fantastischen Gaumenkitzlern, sondern auch mit Live-DJ-Acts auf dem Dach des 430 PS-starken PRINOTH Snowtrucks – Radiomoderator und DJ Roland Schmuderer brachte die Gäste zum Tanzen. Wer ein bisschen mehr Zeit mitbrachte, konnte in der BMW-Mountains Chill-out-Lounge die Beine hochlegen, die frische Luft genießen, sich an Feuertonnen wärmen und einen edlen Tropfen Wein des Esterhazy-Sommeliers kosten. Wo Spitzenköche um einen Platz am Herd kämpfen, da kann ein Feinschmecker nicht falsch sein. Für die Termine im Frühjahr darf man sich auf weitere Köstlichkeiten und Überraschungen in Hochfügen freuen.