In Völkermarkt gibt‘s die meisten Autos in Kärnten

„Beim Pkw-Motorisierungsgrad geht nicht nur die Schere zwischen Stadt und Land immer weiter auseinander, sondern auch zwischen den Bundesländern in Ost- und Westösterreich“, so Experte Michael Schwendinger. Kärnten liegt im mittleren Bereich. Heimischer Spitzenreiter ist der Bezirk Völkermarkt. So viele Pkw wie hier gibt es nirgends in Kärnten - es sind immerhin 689 Fahrzeuge pro Tausend Einwohner. Was zu denken gibt: Vor zehn Jahren waren es noch 611.