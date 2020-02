PH Salzburg erhält Auszeichnung für Förder-Projekt

Das in Österreich einzigartige Projekt BLuE der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig zur Förderung von Menschen mit kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen wurde vergangene Woche vor 800 Teilnehmern in der Wiener Uno-City ausgezeichnet. Im Rahmen der Zero Project Conference nahmen die Vertreter der PH den renommierten „Award for Innovative Practise 2020“ entgegen. Das Hochschulprogramm dienst als Beispiel für inklusive Bildung von Menschen mit Beeinträchtigungen.