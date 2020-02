16-Jähriger verursachte mit Auto von Vater Unfall

Ein 16 Jahre alter L17-Fahrschüler, der ohne erwachsene Begleitperson Auto fuhr, hat am Samstagabend in Baumkirchen (Bez. Innsbruck Land) einen Unfall verursacht. Der Bursche verletzte an einer Kreuzung den Vorrang und prallte gegen das Auto eines vorschriftsmäßig fahrenden 42-Jährigen. Die beiden Lenker sowie der jugendliche Beifahrer des 16-Jährigen wurden verletzt.