0:1! Real Madrid hat gegen Levante das Nachsehen

Real Madrid hat in der 25. La-Liga-Runde eine bittere Niederlage kassiert. Der spanische Fußball-Rekordmeister musste sich am Samstagabend in Valencia gegen Levante trotz Feldüberlegenheit 0:1 geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer erzielte Jose Morales in der 79. Minute. Dadurch übernahm Erzrivale und Titelverteidiger FC Barcelona die Tabellenführung. Reals Denker und Lenker Eden Hazard musste in der zweiten Hälfte ausgewechselt werden.