Kuss mit Schülerin (12): Berufsverbot für Lehrer

Weil ein 28-jähriger Pädagoge eine zwölfjährige Schülerin der NMS Schwertberg in Oberösterreich geküsst haben soll, hat am Mittwoch das Bildungsministerium reagiert. Auch wenn es keinen sexuellen Kontakt gegeben haben dürfte, betonte das Büro von Heinz Faßmann (ÖVP): „Hier wurde eindeutig eine Grenze überschritten. Für solche Vorfälle haben wir null Toleranz.“ Der Lehrer darf in Österreich nicht mehr unterrichten.