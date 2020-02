„Tinder“-Date endete für Liebhaber tödlich

Dieses heimliche Sex-Treffen mit einem Mühlviertler wird eine verheiratete Niederösterreicherin nie vergessen. Der 36-jährige Rohrbacher sank nach einer Verabredung via Internetdienst „Tinder“ in einem Motel in Hürm an der Westautobahn leblos zusammen. Die Geliebte rief den Notarzt, doch der konnte nichts mehr tun.