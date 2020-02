Ein Arbeitsloser mit Nobelschlitten

„Es wird sich finanziell schon ausgehen, habe ich mir gedacht“, so der Angeklagte im gestrigen Prozess am LG Feldkirch. Obwohl er nur geringfügig beschäftigt war und mehrere Eintreibungen am Hals hatte, „gönnte“ sich der bislang Unbescholtene im Oktober 2017 ein Mercedes Cabrio. Sozusagen als „Vorabgewinn“, denn der Mann, der damals noch in der Schweiz bei einer Leasingfirma arbeitete, gab vor, große Pläne zu haben und sich mit einem Teilhaber im Personalanbieter-Bereich selbstständig machen zu wollen. „Allerdings ist dann ein Investor abgesprungen und das Projekt war somit gestorben.“