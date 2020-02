Abgängiger Welser (57) wurde wohlauf gefunden

Der Welser (57) ist seit 1. Februar aus seiner Wohnung abgängig. Er leidet an einer chronischen Lungenerkrankung und Diabetes. Als Sauerstoffpatient benötigt er regelmäßig Medikamente und Sauerstoff. Am 10. Februar wurde das unversperrte Kfz des Mannes in der Linzer Lustenauerstraße gefunden. Ein Unfall wird befürchtet. Hinweise zu seinem Aufenthalt an das Stadtpolizeikommando Wels unter 059 133473333.