Auf „Sabine“ folgt Frühling in Salzburg

Der Valentinstag bringt am Wochenende Frühlingsgefühle: Das Thermometer klettert am Sonntag auf bis zu 16 Grad. „Da wird man auch schon mit dem T-Shirt im Garten draußen sitzen können“, prognostiziert ZAMG-Meteorologe Bernhard Niedermoser. Bis nächsten Dienstag bleibt der Frühling in Salzburg.