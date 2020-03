Traurig, wütend, froh: Kids lernen Gefühle kennen

Kennen Indianer wirklich keinen Schmerz?

Es gibt Tage, da möchte man schreien und toben, an anderen lachen und strahlen wir vor Glück und am nächsten sind wir tieftraurig. Gar nicht so einfach, mit all diesen widersprüchlichen Gefühlen, die man viel lieber „zur Seite schiebt“, als sich ihnen zu widmen, umzugehen. Weisheiten wie „Indianer kennen keinen Schmerz“ oder „Große Buben weinen nicht“ machen es nicht leichter, „reinzuspüren“. Und was fühlt man da eigentlich? Versteckt sich hinter der guten Miene vielleicht ein „böses“ Spiel - und hinter meiner Wut vielleicht einfach „nur“ eine tiefe Traurigkeit?