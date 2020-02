Mit Versicherung gegen Sturmschäden schützen

Ab 60 km/h gilt ein Wind als Sturm. Inkludierte „Sturmversicherungen“ greifen erst ab diesem Wert. In vielen Fällen ist dann die Eigenheim- oder Gebäudeversicherung zuständig. Sie gilt (mit einem Zusatzbaustein) etwa für Schäden am Dach oder am Kamin. Ist der Inhalt der Wohnung betroffen, weil es z. B. durch das Dach regnet, greift die Haushaltsversicherung. Sie deckt auch Schäden an Gartenausstattung wie z. B. Möbeln oder Schirmen ab.