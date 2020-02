Sturm „Sabine“ zog auch in der Nacht durchs Land

Sturmtief „Sabine“ zog auch Dienstagnacht noch einmal durch Oberösterreich und beschäftigte die Feuerwehren. Laut ZAMG gibt's im Laufe des Tages noch Windgeschwindigkeiten bis zu 90 km/h. Am Montag zogen Orkanböen bis 130 km/h zogen durch das Bundesland. Vor allem der Norden des Landes war davon betroffen. Eine zweite Front am Montag zu Mittag sorgte dafür, dass unter anderm in der Linzer Solar City ein ganzes Dach eines Mehrparteienhauses vom Winde verweht wurde.