Lkw rammt Lastwagen und vier Autos: Vier Verletzte

Ein Verkehrsunfall auf der Weinviertler Schnellstraße (S3) bei Hollabrunn in Niederösterreich hat am frühen Donnerstagvormittag je zwei Schwer- und Leichtverletzte gefordert. Nach Polizeiangaben waren zwei Lkw und vier Pkw in eine Kollision verwickelt. Die Schwerverletzten wurden per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.