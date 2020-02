Rapid-Legende Marek hört nach 599 Heimspielen auf!

„Ich bin ein Mensch, der sich nicht mit 95 Prozent begnügt, aber ich habe nach der Operation gemerkt, dass alles nicht mehr so einfach von der Hand geht, dass ich schneller müde werde. Daher habe ich zum ersten Mal in meinem Leben auf meinen Körper gehört.“ Sein Abschiedsauftritt werde eine „ziemlich emotionale Geschichte“, so Marek. „Ich habe es in den letzten Wochen immer sehr verdrängt, erst in den letzten Tagen bin ich draufgekommen, dass es bald so weit ist.“ Auf welche Personen die Aufgaben des 57-Jährigen verteilt werden, wird Rapid am Freitag bekannt geben. Marek: „Ich übergebe alles so, wie es sich gehört.“