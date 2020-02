ÖBB pumpen Rekordsumme in Salzburgs Schienen

Auch das 234 Kilometer lange Streckennetz nehmen die Bundesbahnen weiter in Angriff. Das zweite Gleis der Weststrecke zwischen Seekirchen und Hallwang-Elixhausen wird erneuert. Dazu wird die Strecke im Sommer fünf Wochen lang gesperrt. „Wir bündeln die Arbeiten, um die Belastung für die Pendler so gering wie möglich zu halten“, erklärt Helmut Windhager, Regionalleiter Streckenmanagement. Im Frühjahr und im Herbst wird die Tauernstrecke saniert. Eine Linienverbesserung gibt es heuer auch für Golling, wo durch eine Verlegung der Trasse höhere Geschwindigkeiten möglich werden. Auch die Ausbauarbeiten in Steindorf-Neumarkt liegen gut im Plan: Im Dezember wird die neue Station in Betrieb gehen können. Am Salzburger Hauptbahnhof werden neun Abstellgleise errichtet.