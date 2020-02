Coronavirus forderte mehr als 1000 Tote in China

Die Zahl der Toten, die in China an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben sind, hat die 1000er-Marke übertroffen. Allein in den vergangenen 24 Stunden fielen der Lungenkrankheit weitere 108 Menschen zum Opfer, womit bisher insgesamt 1016 Menschen in China an der Lungenkrankheit gestorben sind. Das teilte die Gesundheitskommission in Peking am Dienstag mit.