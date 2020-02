Schrottreife Busse und Alko-Lenker im Visier

In ein Winterparadies in Frankreich wollten Skifahrer in einem fast vollbesetzten Bus aus der Slowakei. Auf der Durchreise hielt die Polizei im Burgenland die Reisegruppe zur Kontrolle an. Überprüft wurde nicht nur, ob das Fahrzeug älteren Baujahrs in einem technisch einwandfreien Zustand ist. Auch auf den Lenker wurde ein wachsames Auge geworfen. Der Chauffeur musste für einen Alko-Schnelltest ins Röhrchen blasen. Weder Kfz-Gebrechen noch Promille gab es zu bekritteln. So anstandslos verläuft nicht jeder Einsatz. Fast jedes dritte Fahrzeug weist Mängel auf.