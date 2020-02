60 weitere Fälle auf Kreuzfahrtschiff in Japan

An Bord des vor knapp einer Woche im Hafen von Yokohama in Japan unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes Diamond Prinzess sind weitere 60 Fälle des neuen Coronavirus 2019-nCoV festgestellt worden. Das gab das Gesundheitsministerium des Landes am Montag bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten an Bord des Schiffes auf mindestens 130.