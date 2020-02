Chiara Hölzl feiert Heimsieg mit Mega-Vorsprung

Fünfter Weltcupsieg, dritter en suite und erster Heim-Erfolg: Chiara Hölzl schwebt derzeit sportlich auf Wolke sieben. Die 22-jährige Salzburgerin, zuletzt nach dem Double in Oberstdorf ins Gelbe Trikot der Gesamtführenden geschlüpft, siegte am Samstag auch in Hinzenbach 9,7 Punkte vor der Norwegerin Maren Lundby und 12,9 vor der neuerlich auf dem Podest gelandeten Eva Pinkelnig aus Vorarlberg.