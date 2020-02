„Es ist die Hölle - du wirst selbst krank“

Der Messerangriff eines psychisch Kranken am vergangenen Dienstag in Graz hat der gesamten Steiermark die Sprache verschlagen. Karin S. weiß, wie das Leben mit so einem Menschen ist. Sie will nicht mehr schweigen - aber das Reden fällt ihr dennoch nicht leicht. „Ich bin jetzt stark genug. Davor habe ich mich nie getraut, darüber zu sprechen“, erzählt die Frau.