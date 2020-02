Neustart in DEM Haubentempel der Steiermark

Vier Hauben, 18,5 Punkte - im aktuellen „Gault Millau“ hat die Saziani Stub’n in Straden einmal mehr die steirische Spitzenposition verteidigt. Diese Lorbeeren gehen freilich noch auf die Kappe von Harald Irka, der diese ja mittlerweile bei Tom Riederer in Sankt Andrä/Sausal trägt - in der Regel verkehrt. Nach langen Jahren der Kontinuität braucht es also neue Gesichter in der Saziani Stub’n.