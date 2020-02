Barca-Star platzt Kragen: „Mit Scheiße beworfen!“

Kritik an Einstellung

Sportdirektor Abidal warf zuletzt den Spielern vor, auch Anteil an der Entlassung von Ernesto Valverde zu haben. Zudem stellte er die Einstellung mancher Kicker in Frage. „Viele waren nicht zufrieden und haben nicht viel gearbeitet und es gab auch ein internes Kommunikationsproblem“, sagte er in einem Interview mit „Sport“ nach der Entlassung Valverdes. Die Spieler gaben nun ihre deutliche Antwort …