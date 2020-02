Streit um Ziffernnoten an Volksschulen entbrannt

Dieses Schuljahr bringt wieder verpflichtende Ziffernnoten in der zweiten Klasse Volksschule. Schlagend wird die - von Türkis-Blau beschlossene - Regelung aber erst beim Jahreszeugnis. In der Schulnachricht, die Kinder jetzt in Wien und Niederösterreich bekommen haben und in den nächsten zwei Wochen in den anderen Bundesländern bekommen, kann noch alternativ benotet werden. Gegen den Notenzwang im Zeugnis regt sich aber schon teils heftiger Widerstand. So schlägt der Protest einer Vorarlberger Volksschule in ganz Österreich hohe Wellen. Die brennende Frage: Sind Ziffernnoten als Leistungsbeurteilung in der Volksschule längst überholt?