Rob Daum soll den VSV in die Play-offs führen

Rob Daum kennt die EBEL bestens, führte die Linzer in sechs Jahren regelmäßig in die Play-offs - und holte 2012 sogar den Meistertitel. Mit 237 Siegen ist er sogar der erfolgreichste Coach der EBEL-Geschichte. Und er freut sich auf die neue Herausforderung in Villach: „Ich kenne die Liga gut, habe zu Saisonbeginn zwei Monate in Österreich verbracht und mir viele Spiele angesehen. In Villach wurde ein richtig starkes Team zusammengestellt. Gemeinsam wollen wir zuerst die Play-offs erreichen und dann weiter erfolgreich sein.“