Hessen: Messermann von Polizist erschossen

Islamist griff mehrere Menschen in London an, von Polizei erschossen

Während in Deutschland und Frankreich die näheren Hintergründe noch unklar sind, hat sich die Terrormiliz Islamischer Staat bereits zu einem am Sonntag in London erfolgten Messerangriff bekannt. Die Polizei hatte einen 20-jährigen einschlägig bekannten Islamisten erschossen, nachdem er mehrere Menschen im Süden der britischen Hauptstadt niedergestochen hatte.