London: Messerattacke ein islamistischer Terrorakt

Zwei Monate lang war es ruhig, jetzt hat der Terror den Alltag in London wieder eingeholt: Ein Mann hat am Sonntag in der britischen Hauptstadt zwei Passanten in einer belebten Einkaufsstraße niedergestochen. Der Angreifer wurde wenig später von Polizisten auf offener Straße erschossen (siehe Video oben). Die Polizei geht von einem islamistischen Terrorhintergrund aus. Wie aus den Mitteilungen von Polizei- und Rettungskräften hervorgeht, handelte die Polizei innerhalb von Minuten - und hat damit womöglich Schlimmeres verhindert.