Uber zieht Fahrer aus Verkehr, bremst 240 Nutzer

240 Nutzer blockiert

So weit, so gut. Uber ging allerdings noch einen Schritt weiter und sperrte kurzerhand auch die Konten von 240 Kunden, die zuvor mit den beiden möglicherweise infizierten Fahrern unterwegs gewesen waren. „Zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer kann Ihr Konto derzeit nicht für die Beantragung von Fahrten genutzt werden“, hieß es in einer Mitteilung an Betroffene. Der Fahrdienst forderte sie auf, sich für weitere Informationen oder zur Meldung von Symptomen an die mexikanische Seuchenbehörde zu wenden.