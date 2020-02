Slowene (43) gesteht Mord mit Axt bei Autopanne

Andrej V. wurde noch in der Nacht auf Sonntag der slowenischen Polizei übergeben. Wie sich herausstellte, hatte der Mann am Nachmittag im Garten einer Reihenhaussiedlung in der Nähe des Gesundheitszentrums von Polzela in Slowenien den Freund seiner Mutter im Streit mit einer Axt getötet.