Slowene gestand bei Polizeikontrolle Axtmord

Das haben die Polizisten in Kärnten wohl auch noch nie erlebt. Während einer Polizeikontrolle Samstagnachmittag in Aich bei Bleiburg gab ein 43-jähriger Mann aus Slowenien an, dass er wenige Stunden zuvor in Slowenien den Lebensgefährten seiner Mutter mit einer Axt erschlagen habe.