Barnsley kassiert 4. Pflichtspiel-Pleite in Folge!

Der FC Barnsley hat auch am Samstag nicht den Weg aus seinem Tief gefunden! Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber zog in der 30. Runde der englischen League Championship auswärts gegen Charlton Athletic mit 1:2 den Kürzeren und kassierte bereits die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Die Situation im Abstiegskampf wurde damit neuerlich erschwert.