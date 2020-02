Leipzig wendet K.o. ab, ist aber NICHT mehr Leader

Es ist passiert: RB Leipzig hat die Tabellenführung in Deutschlands Fußball-Bundesliga an Bayern München abgegeben! Die Sachsen teilten beim 2:2 (0:2) zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach die Punkte. Bayern München (3:1 in Mainz) und Borussia Dortmund (5:0 gegen Union Berlin) hatten vorgelegt. Das Spitzenquartett nach der 20. Runde: Bayern (42 Punkte), Leipzig (41), Dortmund, Mönchengladbach (je 39).