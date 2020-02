Köln fährt gegen Freiburg 4. Heimsieg in Folge ein

Kein Scherz: Der 1. FC Köln ist offensichtlich endgültig wieder voll in der deutschen Bundesliga angekommen! Nachdem die „Geißböcke“ über weite Strecken der Herbstsaison jeglichen Beweis für eine Liga-Tauglichkeit vermissen hatten lassen, dürfen sie sich inzwischen, einen Trainerwechsel noch im November 2019 und eine Winterpause später, über immer bessere Chancen auf den Klassenverbleib freuen. Am Sonntag ließen die Kölner ihre neugewonnene Stärke auch den SC Freiburg spüren - am Ende setzten sie sich mit 4:0 (1:0) durch.