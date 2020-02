Kickl für Deutsch als „führende“ EU-Arbeitssprache

Nach dem Abschied der Briten ziehe zudem die Gesamtverbreitung der deutschen Sprache, „die schon bisher am weitesten verbreitete Muttersprache in der EU“, in der Union mit der englischen Sprache in etwa gleich. So würden jeweils rund ein Drittel der EU-Bürger als Muttersprache oder Fremdsprache Deutsch und/oder Englisch sprechen. „Allerdings haben nur noch rund ein Prozent der EU-Bürger Englisch als Muttersprache - hauptsächlich Bürger von Irland und Malta“, gibt Kickl zu bedenken.