Salzburg, Capitals siegen zum Pick-Round-Auftakt

In der Qualifikationsrunde dauerte es in Villach bis zum Penaltyschießen, ehe das einzige Tor fiel. Juhani Tamminen verwandelte den entscheidenden Penalty. Während die Vorarlberger damit die „Rote Laterne“ an Innsbruck abgaben, verloren die Kärntner die Tabellenführung an das nun punktgleiche Linz. Denn die Black Wings gewannen auch das fünfte Saisonduell mit den Innsbruckern, der starke Dragan Umicevic traf doppelt. Fehervar siegte bei Znojmo 3:2 nach Verlängerung.