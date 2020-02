Kipchoges Rekordschuhe von Wien verboten

Der Internationale Leichtathletik-Verband (World Athletics) hat am Freitag eine Regeländerung für die Beschaffenheit von Laufschuhen beschlossen. Dabei werden gewissen Technologien in der Entwicklung des Schuhwerks Limits gesetzt, der Rekord von Eliud Kipchoge bei dessen Lauf unter 2 Stunden am 12. Oktober im Wiener Prater etwa wäre mit den vom Kenianer verwendeten Schuhen so nicht mehr möglich.