Au-Pair-Mädchen nach Tirol gelockt und ausgebeutet

Es ist ein unfassbarer Fall der Ausbeutung, den die Tiroler Polizei am Freitag veröffentlichte: Ein Paar soll zahlreiche Au-Pair-Mädchen, unter dem Vorwand auf den acht Monate alten Sohn der Frau aufzupassen, nach Tirol gelockt haben. In Wahrheit mussten die jungen Frauen aber in der Putzfirma der italienischen Frau arbeiten - und das bis zu 105 Wochenstunden. Entsprechende Entlohnung gab es keine, die Unterkunft bestand aus einem Raum mit Matratzen am Boden. In zwei Fällen soll es sogar zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Das Landeskriminalamt ermittelte wegen des Verdachts des Menschenhandels.