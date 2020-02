Gefängnis-Leiter: „Ohne Einsperren geht es nicht“

Zum Bersten voll war am Mittwoch das Grazer Lokal Promenade. Dort plauderte der Anstaltsleiter der Justizanstalt Karlau, Josef Mock, aus dem Nähkästchen. Ein großes Thema war an diesem Abend die Problematik im Maßnahmenvollzug: Die dort untergebrachten „schweren Jungs“ werden so gut wie nie entlassen.