Ex-Eisprinzessin: „Wurde von Trainer vergewaltigt“

Der Trainer habe sie damals in Umkleideräumen, auf dem Parkplatz oder anderswo missbraucht, gab die heute 44-Jährige an. Abitbol wurde im Jahr 2000 WM-Dritte im Eiskunstlauf und holte bei Europameisterschaften mehrfach die Silber- und Bronzemedaille. „Ich erwarte von den Verbänden (...) ein echtes Engagement und einen Mentalitätswandel“, forderte Sportministerin Roxana Maracineanu am Donnerstag im Sender France Inter.