Zweiter DNA-Auftrag im Mordfall Spielplatz

Ein Afghane (19) ist Ende September 2019 tot auf einem Spielplatz in Zell am See gelegen - zu Tode stranguliert, wie die Gerichtsmedizin sagt. Wegen Mord-Verdachts sitzt sein bester Freund und Landsmann (19) seither in U-Haft. Indizien sprechen gegen ihn, er selbst leugnet. Ein zweiter Auftrag ging nun an die Forensiker. Über den Fall hat die „Krone“ bereits mehrmals berichtet: siehe hier und hier.