Frühling im Winter: Nächste Woche bis zu 20 Grad!

Frühling mitten im Winter - darauf müssen wir uns laut Wetterprognose wohl in der kommenden Woche gefasst machen. Zwar steht uns noch bis Donnerstag winterliches Wetter bevor, doch bereits ab Freitag klettert die Temperaturmarke vielerorts in den zweistelligen Bereich - am Dienstag können sogar 20 Grad erreicht werden.