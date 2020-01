Grippewelle: Schon 4. Schule in Tirol geschlossen

Die Volksschule in Jochberg werde die gesamte restliche Woche geschlossen bleiben, wie das Land Tirol via Aussendung mitteilte. 30 der insgesamt 48 Schüler sind erkrankt. Ab Donnerstag bis einschließlich kommenden Montag findet auch in der Volksschule in Pillberg kein Unterricht statt. Dort erkrankten 13 der insgesamt 28 Schüler an Influenza.