Grippewelle: Zwei Tiroler Schulen geschlossen

Die Grippewelle hat Österreich fest im Griff: 96.000 Landsleute müssen nach jüngsten Angaben aktuell das Bett hüten. Am Dienstag mussten in Tirol auch zwei Volksschulen schließen, weil jeweils mehr als ein Drittel der Schüler erkrankt waren. In Vomperbach (Bezirk Schwaz) seien 24 von 49 Kindern betroffen, in Schönberg (Bezirk Innsbruck-Land) 20 von 58 Kindern. Die Schulen machen vorerst bis zum Wochenende dicht.